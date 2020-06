Arcigay trova casa al Lagaccio, vinto bando pubblico: “Sarà un laboratorio sociale”

Genova. Sarà in via del Lagaccio 92r la nuova sede genovese di Arcigay. L’associazione ha infatti vinto il bando del municipio Centro Est per l’assegnazione di un immobile per uso associativo. “E’ stata riconosciuta l’importanza dei servizi concreti svolti dall’associazione per la comunità LGBTI+ – dice Claudio Tosi presidente di Arcigay Genova – e si è aperto un dialogo con il sindaco Marco Bucci e con il presidente del municipio Andrea Carratù”.

“Questo nuovo progetto di presenza sul territorio prenderà spazio nel quartiere del Lagaccio, un luogo che contribuiremo a trasformare in un laboratorio sociale, sia per i diritti LGBTI+ che per quella convivenza propositiva che intendiamo costruire con la realtà del quartiere”, dicono dall’associazione.

Presso il 92R di via del Lagaccio si sposteranno lo Sportello legale, che quest’anno ha compiuto 10 anni, lo Sportello migranti che attualmente è finanziato con l’8×1000 della Chiesa Valdese, le serate settimanali aperte ai soci, il Gruppo Giovani, i gruppi di formazione per gli incontri nelle scuole, la biblioteca specializzata.

“Le dimensioni e la collocazione dell’immobile ci permetteranno di dare finalmente vita ad un altro progetto su cui Arcigay lavora da tempo e che è stato subito riconosciuto come importante anche dal sindaco Bucci – continua Tosi – sarà infatti inaugurato l’Archivio-Museo della storia LGBT genovese e ligure“.

Negli anni la raccolta e l’acquisto di periodici, libri, documenti e rassegne stampa ha reso il patrimonio documentario di Arcigay Genova in grado di iniziare a raccontare la storia dell’attivismo LGBTI+. “Si tratta di una strada pluridecennale spesso rimasta nell’ombra, che ora potremo mettere in luce come merita, perché non si tratterà di un lavoro di sola conservazione, ma di vera e propria esposizione narrativa. Sono in via di attivazione le collaborazioni italiane ed estere utili ad inserire questo progetto in un più ampio sistema culturale”, prosegue la nota.

Attualmente è in preparazione una mostra dedicata a pazienti internati, proprio perché omosessuali, in ospedali psichiatrici della provincia di Genova ad inizio Novecento. Questo sarà possibile grazie ad importanti ritrovamenti archivistici compiuti a Genova, sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria e con l’autorizzazione del Ministero degli Interni.

L’emergenza COVID-19 ha ritardato la consegna dell’immobile fino al mese del Pride, ma questo ci permette di sottolineare che, proprio come il Pride, la sede di Arcigay Genova sarà un luogo aperto a tutti e tutte per conoscersi, trovare aiuto ed aiutare, confrontarsi, progettare, alimentare e celebrare la storia, l’orgoglio e la visibilità delle persone LGBTI+.