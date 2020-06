Approvata mozione Pd per celebrare i laureati e diplomati durante il lockdown

Genova. E’ stata votata all’unanimità in consiglio comunale a Genova la mozione proposta dalla capogruppo del Pd Cristina Lodi che invita il sindaco e la giunta a proporre al rettore dell’Università di Genova di organizzare, in ogni singola facoltà, una celebrazione simbolica in presenza per tutte e tutti gli studenti che, in questo periodo di emergenza sanitaria, hanno conseguito la laurea online garantendo le misure di sicurezza necessarie.

“Per permettere a tutti di vivere un momento di passaggio così importante anche in un contesto istituzionale come è giusto che sia”, ha sottolineato la consigliera.

La mozione invita la giunta anche a rendersi disponibile, nei confronti del rettore, a proporre come sede anche il salone di rappresentanza di palazzo Tursi per organizzare un momento collettivo di celebrazione per i neolaureati online della sessione primavera-estate dell’anno accademico 2018-2019.

Anche per i neo-diplomati, coinvolgendo l’ufficio scolastico regionale, si potrà valutare l’utilizzo tutte le sale di rappresentanza del Comune e dei municipi. Le sale saranno scelte a seconda dei numeri e delle norme.