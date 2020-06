Appostamento con il velox all’uscita di galleria Colombo, la polizia locale fa strage di punti patente

Genova. Il reparto Pronto Intervento della Polizia Locale, ieri sera, ha posizionato l’Autovelox in piazza Dante (galleria Colombo), contestando 32 infrazioni al codice della strada.

Due veicoli hanno superato di oltre 40 Km/h la velocità consentita e ai guidatori è stata sospesa la patente ed è stata comminata una sanzione tra i 544 e i 2.174 euro. Altri 25 hanno superato i limiti tra 10 e 40 km/h (sanzione amministrativa da 173 a 695 euro).

Le altre sanzioni sono state comminate per violazione della segnaletica stradale, mancato possesso dei documenti di circolazione o di guida, mancanza delle cinture di sicurezza, guida oltre il tempo stabilito di un veicolo commerciale, veicolo non in sicurezza. I punti sottratti sono stati, in totale, 114.