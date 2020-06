Angelo Temellini confermato alla guida della Rari Nantes Camogli

Camogli. Angelo Temellini sarà l’allenatore della Rari Nantes Camogli anche nella stagione 2020/2021.

“Si riparte da Angelo Temellini, un uomo che con il lavoro e i risultati ha conquistato tutti, riaccendendo l’entusiasmo di un popolo innamorato dei colori bianconeri” dichiara la dirigenza bianconera.

Temellini, dopo aver vinto la regular season al primo tentativo, ha conquistato otto vittorie in nove partite nel campionato interrotto per l’emergenza sanitaria. La sua conferma è il perfetto manifesto di un progetto ambizioso di una società che vuole continuare a crescere.

“Sono molto contento di restare a Camogli – racconta Temellini -. Fin dal mio primo giorno da allenatore mi sono trovato subito molto bene e penso che ci siano i presupposti per continuare a fare grandi cose. Dopo questo periodo di inattività ho grandi stimoli e tantissima voglia di mettermi in gioco. Non devo certo io spiegare il blasone e il fascino di questa società, il mio compito deve essere quello di cercare di allenare al massimo i miei ragazzi per continuare a migliorare proseguendo il nostro percorso di crescita iniziato un anno e mezzo fa. La prossima stagione sarà ancora più dura e competitiva, ma questo non mi spaventa, anzi, penso che sia uno stimolo ulteriore per cercare di fare ancora meglio. Camogli è fascino e tradizione e il mio unico pensiero è quello di portare il nome di questa gloriosa società sempre più in alto“.

Nel giorno del compleanno numero 106, arriva il primo grande tassello della Rari Nantes Camogli che verrà.