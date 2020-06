Angelo Baiardo, panchina affidata a mister Claudio Paglia

Genova. L’Angelo Baiardo, squadra che milita in Eccellenza, comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Claudio Paglia.

Claudio ha trascorsi calcistici da giocatore che non hanno certo bisogno di presentazione, almeno per i conoscitori del calcio dilettantistico ligure. Solo per i neofiti di questo ambiente citiamo, tra le altre, le sue esperienze in Serie D ed Eccellenza con la maglia della Lavagnese, Sestri Levante e Vallesturla.

Mister Paglia è certamente un allenatore giovane, emergente che ha ben figurato in questi anni alla guida del Real Fieschi (Promozione girone B) e fin da subito ha dimostrato grande entusiasmo e competenza.

Paglia collaborerà con uno staff di primissimo livello; oltre ai confermati Maurizio Pasqua nel ruolo di preparatore dei portieri e Luca Bellomo (fresco di master in teoria e tecnica della preparazione atletica nel calcio) come preparatore atletico.

La vera novità è rappresentata dall’inserimento di Mattia Memoli come collaboratore e secondo. Mattia ha scelto di abbandonare il calcio giocato per perseguire questa strada e la sua sagacia calcistica sarà messa a disposizione della società neroverde.

Sul fronte mercato al momento segnaliamo in uscita Denis Provenzano, Francesco Gaione e Davide Garibaldi per motivi di lavoro. “Siamo comunque al lavoro per sostituirli adeguatamente e mettere a disposizione dello staff tecnico una rosa competitiva che possa ben figurare in un campionato di Eccellenza che si preannuncia molto competitivo” dicono i portavoce della società genovese.