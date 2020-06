“Andar per cartiere”, domenica 28 giugno prima data del progetto alla scoperta del territorio di Mele

Genova. Domenica 28 Giugno si terrà la prima data del percorso ‘Andar per Cartiere’: alla scoperta dei resti delle antiche cartiere genovesi e del territorio di Mele.

Un percorso escursionistico di archeologia e patrimonio industriale oggi strutturato e nato dalla collaborazione tra Comune di Mele, ProLoco di Mele, Associazione inGe, Associazione Le Muse e Museo della Carta di Mele. L’itinerario ripercorre la storia produttiva e le principali caratteristiche e attrazioni del territorio di Mele, comune dell’entroterra di Genova Voltri che è anche parte dell’Unione delle Valli Stura-Orba-Leira.

Il percorso completo prevede la possibilità di percorrere un sentiero che, ricco di storia archeologico- industriale e floro-faunistica, porta da Mele all’Alta Via dei Monti Liguri, lungo il torrente Gorsexio. Alcune frane avvenute nel corso del 2019 impediscono, per adesso, la messa in sicurezza di tutto il sentiero e si è dunque iniziato il lancio del percorso con la proposta di una porzione di cammino e di alcune delle principali attrazioni culturali del Comune di Mele come l’Oratorio dedicato a Sant’Antonio Abate, dove si può ammirare la cassa processionale realizzata da Anton Maria Maragliano nei primi anni del XVIII e recentemente restaurata.

Programma di visita per Domenica 28 Giugno 2020

– Appuntamento previsto alle ore 9.00 in località Fondocrosa (salendo verso il paese, a sinistra dell’aiuola con scritta “Comune di Mele”. Parcheggio tra Via Fondocrosa e Via Ferriera). Nella mattinata si effettuerà il percorso Andar per Cartiere nella versione descritta sopra.

– Nel pomeriggio è prevista la visita al Museo della Carta di Acquasanta (raggiungibile da Fondocrosa con mezzi propri per maggiore sicurezza), dove sarà possibile partecipare al laboratorio di produzione di carta fatta a mano ed effettuare la visita guidata del museo. Se bel tempo, è previsto un pranzo al sacco negli spazi esterni al museo.

Gli accorgimenti previsti per contenere un possibile contagio da Covid-19 sono: luogo dell’appuntamento da raggiungere con mezzi propri; numero massimo di partecipanti 15 persone; prenotazione via email; finalizzazione della quota di partecipazione da effettuarsi esclusivamente online con bonifico bancario o tramite PayPal; obbligo di presentarsi dotati di mascherina e gel igienizzante propri (il gel sarà disponibile, ma è importante che ognuno abbia il suo durante tutto il percorso e il pranzo al sacco); obbligo di distanziamento almeno 2 metri durante la visita; radioguide fornite per permettere il distanziamento, dotate di certificazione di sanificazione e di auricolari monouso usa e getta; pranzo al sacco previsto all’aperto e portato da casa (se il tempo lo permetterà); spostamento verso il Museo della Carta da effettuarsi con mezzi propri Per informazioni e prenotazioni www.inge‐cultura.org e scrivere a info@inge-cultura.org con oggetto “Giugno2020_Andar per Cartiere”.

La quota di partecipazione sarà suddivisa tra

– Percorso Escursionistico: 20 Euro quota associativa inGE (validità 12 mesi/da giugno 2020 a giugno 2021) + 3,50 radioguide (affitto+supplemento consegna fuori dal Comune di Genova)

– Visita e Laboratorio Museo della Carta: 6 Euro laboratorio di produzione carta fatta a mano e visita guidata al Museo della Carta dell’Acquasanta.