Ancora un incidente in corso Italia, un uomo ferito (ma la pista ciclabile non c’entra)

Genova. Un incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10 in corso Italia, sulla carreggiata in direzione Ponente all’altezza di via Giordano Bruno. Per ragioni ancora da chiarire un’auto e una moto si sono scontrate.

L’uomo in sella allo scooter, un 63enne, è stato portato all’ospedale San Martino in codice giallo, con ferite di media entità. Sul posto gli operatori del 118 e la polizia locale per effettuare i dovuti rilievi.

L’incidente è avvenuto in corrispondenza della pista ciclabile ma, secondo le prime informazioni, non sarebbero coinvolti in alcun modo ciclisti o altri utenti della nuova corsia riservata.