Ancora novità in casa Spazio Sport volley

Genova. È proprio il caso di dire “lavori in corso” in casa Spazio Sport Volley. Non si ferma la fase di costruzione della squadra di Pontedecimo che oggi annuncia due graditissimi rinforzi per affrontare al meglio la Serie C: Alessio Esposito e Nicolò Nebbia.

Dopo una stagione tornano a vestire i colori di Spazio Sport i centri già protagonisti di molte sfide in Via Coni Zugna.

“Conosciamo bene l’elevato tasso tecnico dei ragazzi e siamo felicissimi di averli con noi sia per la grande capacità che hanno di fare gruppo che per la grande stima che abbiamo sempre avuto nei loro confronti . Bentornati a casa e in bocca al lupo!” dichiara il direttore sportivo Andrea Spallarossa.