Amt, domenica variazione al servizio sulla linea 7 per la chiusura di via Fillak

Genova. Amt informa che, a seguito della temporanea chiusura al transito veicolare di un tratto di via Fillak, domenica 14 giugno dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze, la linea 7, in direzione centro, sarà limitata a Brin (metro). Di seguito le modifiche di percorso.

Direzione Brin: i bus, giunti in via Jori, proseguiranno per via Brin dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione Pontedecimo: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di Brin, proseguiranno per via Canepari dove riprenderanno regolare percorso.

Contestualmente alle deviazioni, sarà attiva una navetta bus tra via Porro e via Fanti d’Italia.