Amt, da lunedì scatta l’orario estivo: anche quest’anno il 20 sarà spezzato in due tronconi

Genova. Lunedì 15 giugno entra in vigore l’orario estivo di Amt ma a cambiare, almeno nella prima fase, non saranno gli orari. Il livello del servizio, infatti, rimarrà pressoché invariato rispetto all’attuale offerta. Tra le novità ci sarà il ritorno delle linee 14 e 18/, ancora sospese dall’inizio del lockdown, mentre la linea 20 verrà nuovamente spezzata in due tronconi per evitare di danneggiare i filobus costretti a marciare in termico tra De Ferrari e la Foce.

L’orario sarà modulato in tre fasi: la prima in vigore dal 15 giugno al 26 luglio; la seconda in vigore dal 27 luglio al 30 agosto che vedrà una riduzione del servizio; la terza in vigore dal 31 agosto al 13 settembre.

Per tutto il periodo estivo il servizio delle linee 31 e 15 per il levante e 1 per il ponente sarà dimensionato per far fronte alla domanda di mobilità estiva che si sviluppa maggiormente lungo le direttrici balneari. Anche quest’estate sarà istituita la linea 31 barrata (Brignole – via De Gaspari) con capolinea in via De Gaspari, per quanti raggiungono gli stabilimenti di corso Italia con il bus.

A partire dal 15 giugno saranno ripristinate le linee 14 e 18/ e saranno implementati i servizi bus sostitutivi della funicolare del Righi: le linee F2, che collega piazza Bandiera a San Simone con transito in corso Carbonara e via Piaggio e F2/, che raggiunge il Righi (funicolare) transitando da via Carso, saranno in servizio fino alle 24.

Sempre dal 15 giugno sarà di nuovo attivo il Mobilitybus, il servizio a chiamata dedicato alle persone con difficoltà motorie gestito per conto del Comune di Genova, che era stato sospeso per l’emergenza sanitaria.

Dalla stessa data, analogamente a quanto effettuato la scorsa estate, la linea 20, a seguito dei lavori di rifacimento della copertura del Bisagno sul nodo compreso tra corso Buenos Aires, via Cadorna e viale Duca D’Aosta, sarà organizzata con due differenti modalità. Nella fascia oraria dalle ore 4.00 alle ore 8.30 circa non vi saranno cambiamenti. Le corse verranno effettuate con i filobus per tutto il consueto percorso, da piazza Vittorio Veneto a via Rimassa. A seguire, dalle ore 8.30 circa a fine servizio (ore 20.30 circa) la linea verrà divisa in due tratte:

la prima tratta denominata 20 barrata collegherà, con i filobus, piazza Vittorio Veneto a via Cadorna;

la seconda tratta, esercita con autobus, collegherà con un percorso circolare via Cadorna con il capolinea di via Rimassa, transitando per piazza De Ferrari.

Questo il percorso della navetta: Via Rimassa (capolinea), corso Torino, corso Buenos Aires, via Cadorna, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante, piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via Cadorna, corso Buenos Aires, corso Torino, via Rimassa (capolinea).

La settimana successiva, dopo che saranno stati completati alcuni interventi notturni di manutenzione lungolinea, la metropolitana modificherà gli orari di apertura e chiusura. Pertanto, da lunedì 22 giugno la metro osserverà il seguente orario: nei giorni feriali sarà aperta dalle 05.00 alle 24.00; al sabato dalle 06.00 alle 01.00; nei festivi dalle 06.00 alle 24.00. L’orario dettagliato si potrà consultare sul sito www.amt.genova.it o sulla app.

A partire dal 22 giugno modificheranno anche gli orari di alcuni impianti verticali, limitati durante l’emergenza sanitaria. La funicolare Sant’Anna sarà aperta tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 00.30. La ferrovia a cremagliera Principe Granarolo modificherà l’orario di servizio nei giorni feriali: dal lunedì al sabato la prima corsa sarà da Granarolo alle ore 6.00 e l’ultima corsa da Principe alle ore 24.00. L’ascensore Montegalletto modificherà l’orario di servizio nei giorni festivi: il nuovo orario festivo sarà dalle ore 7.15 alle ore 13.30 e dalle ore 14.45 alle ore 20.55.

Gli orari del servizio estivo si potranno consultare sul sito www.amt.genova.it oppure direttamente dal proprio smartphone scaricando la app AMT che consente la consultazione in tempo reale degli orari di arrivo dei bus, così da recarsi alla fermata in prossimità dell’arrivo dei mezzi. L’app di AMT consente inoltre di acquistare alcuni titoli viaggio tramite GooglePay (per il sistema Android , ApplePay (per il sistema iOS) e carta di credito.