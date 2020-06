“Alziamo lo sguardo sul mondo”, lunedì 22 giugno studenti in piazza contro il razzismo

Genova. Si chiama “Alziamo lo sguardo sul mondo” e ha uno slogan molto chiaro #oneraceonefight la manifestazione antirazzista organizzata per lunedì pomeriggio in piazza Caricamento da un gruppo di studenti.

“Il gruppo è nato in maniera assolutamente spontanea dopo la quarantena – racconta Davide Schiavi, studente iscritto al primo anno di Scienze politiche – in cui sembrava che il mondo si fosse fermato. Invece quanto è accaduto negli Stati Uniti è stato un po’ la miccia per riaccendere l’interesse dei giovani su tematiche molto importanti come il razzismo e l’immigrazione”.

Da cui l’idea di provare a riflettere tutti insieme: “Alcuni di noi hanno partecipato alle manifestazioni delle scorse settimane e hanno pensato che sia il momento di provare a unirci tutti per discutere in generale di alcuni temi. In piazza ci saranno studenti universitari, ma anche studenti delle superiori e qualche giovanissimo che ha finito la terza media. In molti racconteranno le loro esperienze e gli episodi di razzismo di cui sono stati protagonisti. Non parliamo solo dell’immigrazione africana in Italia, ma anche di cosa accade nei Paesi europei”.

La scelta di piazza Caricamento non è casuale: “Ci sembrava una piazza simbolo in una città come Genova che già nei secoli è stata attraversata da popoli e idee, una città internazionale insomma, che è un ottimo punto di partenza per convogliare questo rinnovato interesse dei giovani verso il mondo, una nuova energia dopo il lockdown che speriamo trovi spazio per esprimersi”.

L’appuntamento è alle 15 in piazza Caricamento. La manifestazione si svolgerà sotto forma di sit-in e rispettando le norme su distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine.