Allevi, Vecchioni, Abbagnato, Biondi e tanti altri: svelato il cartellone del Festival di Nervi 2020

Genova. Roberto Vecchioni, Giovanni Allevi, Mario Biondi, Eleonora Abbagnato: sono alcuni dei nomi in cartellone per il Festival internazionale del balletto e della musica di Nervi, a Genova. L’evento, nonostante il periodo post emergenza pandemica, si terrà ugualmente, anche se con alcuni sforzi organizzativi in più per garantire la sicurezza di artisti e pubblico.

Con tre prime assolute e un’anteprima nazionale il Festival prova a ritrovare l’alto profilo della sua storia, dopo l’edizione sperimentale del 2019, nell’ambiente dei parchi. Gli spettacoli si terranno dal 17 luglio al 2 agosto. Oltre a nomi di calibro internazionale non mancherà la presenza dell’orchestra del Carlo Felice di Genova. Oggi nel salone di Rappresentanza di palazzo Tursi la presentazione della kermesse.

I biglietti, acquistabili in prevendita al Carlo Felice e sui circuiti Ticketone, Vivaticket e Happyticket, avranno prezzi tra i 20 e i 45 euro a seconda dello show e del settore. Speciali ticket under26 tra i 10 e i 15 euro.

Venerdì 17 luglio – PRIMA ASSOLUTA

MARIO BRUNELLO, BEATRICE RANA

ED ÉTOILES INTERNAZIONALI

Duets and Solos

* * *

Sabato 18 luglio

MARIO BIONDI

Live

* * *

Domenica 19 luglio

BEPPE GAMBETTA

Where the Wind Blows / Dove tia o vento

* * *

Martedì 21 luglio

ROBERTO VECCHIONI

L’infinito Tour

* * *

Mercoledì 22 luglio

TRIO DE PISCOPO, MORONI, ZUNINO

* * *

Giovedì 23 luglio

ARTURO BRACHETTI

Arturo Racconta Brachetti

* * *

Venerdì 24 luglio

GIOVANNI ALLEVI

Piano solo

* * *

Domenica 26 luglio

FABIO ARMILIATO

Recital CanTango

* * *

Mercoledì 29 luglio – PRIMA ASSOLUTA

ELEONORA ABBAGNATO

Love – Coreografia Giuliano Peparini

* * *

Sabato 1 agosto – ANTEPRIMA NAZIONALE

LE CREATURE DI PROMETEO

LE CREATURE DI CAPUCCI

Musica L.v. Beethoven – Coreografica S. Bucci

Orchestra Teatro Carlo Felice

* * *

Domenica 2 agosto – PRIMA ASSOLUTA

WERTHER, melologo

Orchestra Teatro Carlo Felice