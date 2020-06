Alberto Razzetti all’International Swimming League

Alberto Razzetti sarà protagonista nella seconda stagione dell’International Swimming League nel roster dei Toronto Titans. Un motivo di vanto per il nuotatore di Fiamme Gialle e Genova Nuoto, specialista nei 200 farfalla, che sarà il primo a partecipare a questo importante circuito internazionale in una squadra diversa dagli Aqua Centurions, capitanati da Federica Pellegrini.

Dieci squadre inserite in due gironi: le vincitrici si sfideranno in finale. “Il general manager di Toronto mi ha contattato perché gli serviva un atleta di punta nelle mie specialità – afferma Razzetti – Ho accettato al volo, perché sarà l’occasione di affrontare gare mondiali di grande livello in questo 2020 funestato dal Covid-19″.

Un training camp di cinque settimane, nel periodo delle gare che sarà compreso tra metà ottobre e metà novembre. “Sarà stimolante anche allenarsi e trarre vantaggio dagli allenamenti con nuotatori di valore mondiale. Cercherò di migliorarmi continuamente e dare un contributo importante alla squadra, cercando di qualificarmi per la finale della competizione”.