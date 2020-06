Albaro, auto si ribalta in via Boselli: due persone ricoverate in codice rosso

Genova. Due persone sono state ricoverate in gravi condizioni questo pomeriggio, a seguito di un incidente avvenuto in via Boselli, nel quartiere d’Albaro.

Per cause ancora da chiarire l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata dopo che il guidatore ne ha perso il controllo. L’incidente è avvenuto intorno alle 16: immediato l’intervendo del personale di soccorso che ha soccorso i feriti.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale e il personale dei Vigili del Fuoco, per la rimozione della vettura e il ripristino della viabilità.