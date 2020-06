Al via la stagione estiva in Val d’Aveto, da sabato riapre la seggiovia di prato Cipolla

Santo Stefano D’Aveto. Gli impianti di Santo Stefano d’Aveto, la seggiovia e il rifugio a Prato Cipolla da Sabato 13 riaprono: al via la stagione estiva 2020.

“Da Sabato 13 Giugno il centro turistico della Val d’Aveto riapre l’attività ai tanti appassionati della montagna che saranno accolti con la tradizionale ospitalità, la bellezza delle valli e a prezzi “eccezionali” di benvenuto. Infatti per questo week end le tariffe della seggiovia saranno per tutti scontate del 50% e ai possessori dello stagionale invernale condizionata da un inverno poco nevoso e dalla chiusura degli impianti al seguito del decreto covid, sarà consentito l’utilizzo gratuito della seggiovia sino alla fine del mese di Luglio”, si legge nella nota.

“Riapre il rifugio di Prato Cipolla nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza previsto ma anche nella consapevolezza che la montagna e il suo ambiente sono in sé, difese naturali.

Dal prossimo week end, saranno previsti piccoli eventi e si potranno noleggiare e-bike e percorsi escursionistici e dal mese di Luglio sarà possibile pernottare presso il nuovo ostello, che a breve sarà inaugurato sul monte Bue. Per ogni informazione e per la prenotare pranzi è possibile contattare il n. 3664227837, la Val d’Aveto vi aspetta”.

La gestione della stazione turistica di Santo Stefano d’Aveto ringrazia l’Amministrazione Comunale, il Sindaco e il Presidente della Regione Giovanni Toti che hanno consentito, nel pieno rispetto dei protocolli Covid, la riapertura della seggiovia tra Rocca d’Aveto e Prato Cipolla.