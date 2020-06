Al San Martino niente pazienti Covid nell’area critica: è la prima volta da inizio emergenza

Genova. La buona notizia arriva con il bollettino quotidiano in arrivo dall’ufficio comunicazione dell’ospedale San Martino di Genova. “Siamo lieti di segnalare che, per la prima volta da inizio emergenza, non vi sono pazienti Covid+ ricoverati nell’Area Critica del Pronto Soccorso del primo piano”.

Una notizia che conferma come le strutture ospedaliere, e in primo luogo l’hub Covid del San Martino – da subito in primissima linea nella cura della malattia e fortemente sotto stress per settimane e settimane – si siano progressivamente svuotate.

Al momento, al San Martino, sono 6 i ricoverati nel reparto di Malattie Infettive, 2 nelle rianimazioni del Policlinico, 7 al Maragliano, 1 presso l’Osservazione Breve Intensiva al piano terra del Pronto Soccorso (OBI).

Sempre la direzione del policlinico San Martino segnala però quattro decessi, di cui due under 60.

− Di un paziente residente a Genova di 69 anni, presso Rianimazione Monoblocco.

− Di un paziente residente a Genova di 56 anni, presso il Maragliano.

− Di una paziente residente a Genova di 57 anni, presso Rianimazione Monoblocco.

− Di una paziente residente a Genova di 84 anni, presso il Maragliano