Admo Volley, per la Serie B c’è Michele Colombini

Lavagna. La Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo annuncia l’arrivo di Michele Colombini come nuovo giocatore della prima squadra, che militerà in Serie B, per la stagione sportiva 2020/2021.

Michele Colombini è un giocatore dell’Admo Volley: in vista della prossima stagione che vedrà la prima squadra impegnata nel campionato nazionale di Serie B arriva il colpo di mercato fortemente voluto dalla società e dallo staff tecnico.

Nei giorni scorsi è stato siglato l’accordo con Michele, uno tra i migliori giocatori della categoria: lo schiacciatore, classe 1982 per 192 centimetri di altezza, arriva dall’esperienza con il Cus Genova delle ultime due stagioni. Quello di Michele è un ritorno a casa dopo anni di esperienza in giro per le migliori formazioni di Serie B1 e B2: nato e cresciuto pallavolisticamente a Lavagna, dove ha giocato fino alla B1, ha poi proseguito con Igo Genova in B1, Sabazia con promozione in B1 e parentesi ad Aulla, fino alla fantastica promozione con Massa in Serie A2. Tante stagioni giocate su ottimi livelli e tanta esperienza hanno fatto di Colombini un giocatore di equilibrio che porterà solidità nel gruppo.

Le parole di Michele: “Tornare a Lavagna per me ha un significato particolare; nell’Admo Volley ho mosso i primi passi che mi hanno permesso di conoscere la pallavolo di alto livello. Rientro con piacere a far parte di questa grande famiglia: metterò a disposizione della squadra tutto il mio bagaglio di esperienza consapevole del ruolo che andrò a ricoprire. In questi anni ho sempre seguito da vicino i ragazzi apprezzandone la crescita tecnica e spero di poter dare loro il mio contributo per un ulteriore salto di qualità. Siamo consapevoli delle difficoltà che un campionato di livello nazionale presenta e sono certo che l’entusiasmo che ho percepito all’interno del gruppo possa essere il valore aggiunto per centrare l’obiettivo che la società si è prefissata. Dopo tante stagioni passate lontano da casa la mia scelta di ritornare a vestire la maglia dell’Admo Volley è stata facilitata dall’amicizia che mi lega agli allenatori Simone Cremisio e Alessandro ‘Ciccio’ Margarita. Il pubblico è sempre stato grande protagonista sulle tribune del Parco Tigullio e sono sicuro che continuerà ad esserlo nella prossima stagione”

“Aspettavo con impazienza la decisione di Michele – dichiara Simone Cremisio -, ottimo giocatore ma, soprattutto, grande amico. Ho avuto il piacere di vederlo crescere al mio fianco quando dal 2003 fu inserito in prima squadra; pochi sanno che, precedentemente, il giovanissimo e promettente ragazzo era un palleggiatore dalle mani d’oro anche se, il cambio di ruolo era nell’aria sin da subito viste le sue ottime doti in attacco. Con lui abbiamo condiviso anni incredibili ricchi di successi e momenti indimenticabili. Nell’ultima apparizione dell’Admo Volley in Serie B che si concluse con una stagione da record e la promozione in Serie B1 Michele fu protagonista e da protagonista ritornerà al Parco Tigullio quasi tredici anni dopo. Una carriera ricca di successi con tante vittorie e tante promozioni. La sua esperienza sarà determinante per la crescita dei ragazzi più giovani che potranno lavorare al suo fianco. Bentornato Miki!”.

Le tappe della carriera di Michele Colombini:

2018-2020 Cus Genova (B)

2017-2018 Pallavolo Acqui Terme (B)

2015-2017 Pallavolo Massa (B1)

2014-2015 Pallavolo Massa (B2)

2011-2014 Val di Magra La Spezia (B2)

2009-2011 Pallavolo Sabazia Vado Ligure (B2)

2008-2009 Igo Pallavolo Genova (B1)

2007-2008 Admo Volley Lavagna (B2)

2004-2007 Admo Volley Lavagna (B1)

2003-2004 Admo Volley Lavagna (B2)