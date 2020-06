Admo Volley, per la Serie B c’è il ritorno di Emanuele Panesi

Lavagna. La Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo annuncia l’arrivo di Emanuele Panesi come nuovo giocatore della prima squadra che militerà in Serie B nella stagione sportiva 2020/2021.

Emanuele Panesi rientra a far parte del gruppo con il quale è stato protagonista di diversi campionati. Dopo una breve pausa ai box per motivi di studio, Emanuele, centrale classe 1998 per 192 centimetri di altezza, riabbraccerà molti compagni con i quali ha condiviso le ultime stagioni in Serie C.

Nato e cresciuto nel settore giovanile della Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo, dove ha ottenuto ottimi risultati in campo giovanile prima e nei campionati di categoria poi, ha vissuto anche l’esperienza con la selezione regionale della Liguria.

“Sono contento di tornare a fare parte della squadra con la quale ho giocato tanti campionati e nella società in cui ho sempre giocato – dichiara Panesi -. Torno dopo un anno molto impegnativo dal punto di vista universitario ma spero di rimettermi in forma presto e dare una mano alla squadra. Sicuramente, per campionato nazionale che andremo ad affrontare, sarà un anno duro con partite di alto livello e tutte decisive per il bene della stagione”.

“Livello che personalmente non conosco ma sono sicuro che lavorando come si deve riusciremo ad ottenere buoni risultati anche perché siamo una squadra molto unita e compatta che gioca insieme da diversi anni e ci conosciamo molto bene – conclude -. Finalmente a Lavagna si respira nuovamente l’aria di un campionato nazionale e certamente non tradiremo le attese”.