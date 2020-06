A10, grave incidente nel tratto a doppio senso tra Pegli e Pra’: traffico bloccato

Aggiornamento ore 13,30: A seguito dell’incidente sono immediatamente state attivate le attività di pulizia del manto stradale e quelle necessarie per la rimozione del mezzo pesante, che richiedono la chiusura temporanea dei seguenti tratti: Genova Aeroporto – Genova Prà in direzione di Savona e Genova Pra’ – Genova Pegli, in direzione di Genova.

Genova. Grave incidente sulla autostrada A10 tra Genova Pegli e Genova Pra’ nel tratto dove Aspi ha istituito un doppio senso di marcia con bypass per via delle ispezioni in galleria. Nel tratto Pegli – Pra’ il traffico è bloccato dalle 12 circa.

Secondo quanto riportato dalla Polizia stradale lo scontro ha riguardato un motociclista e un mezzo pesante. Il centauro avrebbe provato a superare e si sarebbe trovato nella corsia di marcia opposta.

L’uomo alla guida della due ruote è stato soccorso e portato al San Martino. Ha riportato diversi traumi e ferite. E’ stato soccorso dai militi della Croce Verde Pegliese e portato d’urgenza in ospedale in codice rosso per dinamica ma non rischia di morire. Non ha avuto necessità di essere intubato.

Si tratta dell’ennesimo problema di viabilità sulla tratta in una giornata che si è aperta con 7 chilometri di coda proprio a causa di queste riduzioni di corsie e della chiusura del casello di Pra’.