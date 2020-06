A tu per tu con Paolo, Pietro e Leonardo Pastorino

A tu per tu con Paolo Pastorino, ex calciatore ed ora dirigente dell’Arenzano, e i figli Pietro Pastorino, nell’ultima stagione giocatore dell’Old Boys Rensen in Seconda Categoria, e Leonardo “El Pitu” Pastorino, nell’ultima stagione giocatore della Cairese in Eccellenza.

Paolo, Pietro e Leonardo ci parlano del loro modo di vivere il calcio, delle rispettive esperienze da giocatori, tra passato, presente e possibilità per quanto riguarda il futuro.