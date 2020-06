A tu per tu con Marco Pirovano, allenatore del Campomorone Sant’Olcese

A tu per tu con Marco Pirovano, ex calciatore di Levante C, Fegino, Culmv, Voltri 87 e ABB ed ex allenatore di Landi, Culmv, Borgoratti, Bolzanetese Virtus, Angelo Baiardo, Castelletto, Isocampomorone, Campomorone, Cogoleto ed ora alla guida del Campomorone Sant’Olcese.

Pirovano ci parla della sua lunga esperienza di allenatore, ruolo che svolge da trentasei anni, raccontandoci alcuni aneddoti della sua carriera e rivelandoci vari aspetti del suo modo di interpretare questo mestiere.