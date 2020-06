A tu per tu con l’ex portiere Pierluigi Ghiraldelli

A tu per tu con Pierluigi Ghiraldelli, portiere che ha giocato con le maglie di Levante C, Cogoleto, Praese, Finale, Sestrese, Varazze e Borgorosso Arenzano, ed ora preparatore dei portieri all’Arenzano, squadra che milita in Promozione.

Ghiraldelli, classe 1974,ci parla del suo ruolo attuale e ci racconta vari capitoli della sua lunga carriera, nella quale è stato protagonista tra i pali di numerose formazioni vincenti.