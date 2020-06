A tu per tu con il portiere Massimiliano Lucchetti

A tu per tu con Massimiliano Lucchetti, portiere del Città di Cogoleto, squadra che milita in Prima Categoria, e che in passato ha indossato le maglie di Vecchiaudace Campomorone, Rivarolese, Audace Gaiazza Valverde, San Cipriano, Sarissolese e Serra Riccò.

Lucchetti, classe 1989, ci parla del suo modo di interpretare il ruolo e della sua passione per il calcio, raccontandoci vari episodi e aneddoti della sua carriera.