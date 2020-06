A tu per tu con il direttore sportivo Davide Alvino

A tu per tu con Davide Alvino, da pochi giorni direttore sportivo dell’Arenzano, squadra che milita in Promozione, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo per due stagioni nel Varazze Don Bosco e, in precedenza, aver lavorato con Il Libraccio, Vado e Lavagnese.

Davide Alvino ci parla della sua esperienza in questo ruolo e della soddisfazione di poterlo svolgere, da quest’anno, nella più importante società della sua città. Nella trasmissione interviene anche Alberto Corradi, da oggi ufficialmente allenatore dell’Arenzano.