A tu per tu con il centrocampista Giorgio Guerrieri

A tu per tu con Giorgio Guerrieri, calciatore che milita nel Varazze Don Bosco, in Promozione, e che in passato ha indossato le maglie di Arenzano, Loanesi San Francesco, Sampierdarenese, Borgorosso Arenzano, La Zagara, Bolzanetese Virtus, Cffs Cogoleto e Albissola.

Guerrieri, classe 1985, centrocampista, ci parla di numerosi episodi della sua lunga carriera, raccontandoci il suo modo di intendere il calcio.