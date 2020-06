A tu per tu con Ermano Carrea, ex difensore e allenatore

A tu per tu con Ermano Carrea, ex calciatore che ha militato in Levante C, Savona, Lavagnese, Novese, Acqui, Fresonara, Ovada, Castellazzo Bormida, Aquanera, ed ex allenatore di Vignolese, Arquatese, Mura Angeli, Libarna, Varazze Don Bosco, Arenzano.

Parliamo di Sport: a tu per tu con Ermano Carrea Una chiacchierata con l'ex difensore, che ha totalizzato oltre trecento presenze in Serie D, ed allenatore Publiée par IVG.it Sport sur Mercredi 17 juin 2020

Carrea, classe 1969, ci parla del suo rapporto con il calcio, raccontandoci vari passaggi della sua carriera, in particolare della lunga militanza nel Savona, e vari aneddoti vissuti nella sua lunga esperienza nel mondo del pallone.