A Genova riprende regolarmente lo spazzamento meccanizzato delle strade

Genova. Da oggi il servizio di spazzamento meccanizzato di Amiu riprende regolarmente in tutti i quartieri di Genova. L’attività era stata rimodulata durante il lockdown, poiché per poter svolgere la pulizia meccanizzata è necessario spostare tutte le auto parcheggiate sulla strada e durante la Fase 1, con le persone ferme a casa, sarebbe stato illogico e pericoloso richiedere di uscire per spostare le vetture.

Occorre comunque ricordare che anche durante il lockdown la pulizia delle strade è stata eseguita regolarmente e manualmente dagli operatori Amiu. L’azienda non ha mai sospeso alcun servizio essenziale, nemmeno nelle settimane più difficili dell’emergenza sanitaria. Alle regolari pulizie di strade e marciapiedi si sono aggiunte anche tutte le attività di sanificazione straordinaria, che hanno permesso agli operatori di sanificare con regolarità le strade di tutti i quartieri cittadini e i marciapiedi nei pressi dei punti più frequentati: ospedali, farmacie, supermercati, fermate della metropolitana.

Tornando alla pulizia meccanizzata, la riattivazione del regolare servizio è scattata oggi e verrà svolta seguendo il consueto calendario prestabilito strada per strada. Calendario che si può consultare a questo link. L’attività, a seconda della zona di Genova, si differenzia per due modalità: in alcune zone il servizio è svolto in giorni e orari fissi, segnalati sulla cartellonistica stradale.

Nel resto della città vengono invece posizionati i classici cartelli mobili per segnalare il giorno e l’orario d’intervento durante il quale è necessario spostare le auto parcheggiate. Per dare il tempo ai cittadini di riabituarsi al calendario di pulizia, nei primi giorni di ripresa sarà privilegiata l’informazione, usando tolleranza per eventuali errori o disattenzioni.