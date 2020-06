A Ciassetta, separazione con mister Franco Montemarano

Lavagna. A Ciassetta e mister Franco Montemarano separano le loro strade. “Dopo due anni finisce consensualmente un legame che segnerà per sempre la piccola grande storia della nostra squadra. Mai, in venticinque anni di storia i biancoverdi erano riusciti a vincere il campionato e l’anno successivo esordire in Prima Categoria” scrivono dalla società lavagnese.

“Successi in gran parte merito della passione e professionalità di un allenatore di cui d’ora in poi tutto il mondo ‘Ciassa’ sarà sempre primo tifoso. In bocca al lupo, mister!” concludono.

In questa stagione A Ciassetta si è classificata sedicesima nel girone B di Prima Categoria, ma grazie al blocco delle retrocessioni non scenderà.