A 13 anni accoltella la madre a un polpaccio dopo una lite: ricoverata al Gaslini

Genova. Una ragazzina di 13 anni originaria della Sierra Leone è stata ricoverata in osservazione al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini dopo aver accoltellato la madre a un polpaccio.

E’ successo ieri pomeriggio a Rossiglione.

La ragazzina è arrivata in ospedale accompagnata dal 118.è E’ in buone condizioni cliniche e, dopo essere stata valuta dal neuropsichiatra, in accordo con le forze dell’ordine, resta ricoverata presso il reparto di Osservazione.