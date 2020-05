Vincenzo Spera confermato presidente di Assomusica: “Impegno più forte vista la crisi”

Genova. Il genovese Vincenzo Spera è stato rieletto Presidente di Assomusica, a conclusione della 32ᵅ Assemblea Nazionale degli Associati, che si è svolta l’8 maggio. Il promoter – genovese di adozione ma originario di Salerno – è dal 2012 il quinto presidente della prestigiosa Associazione degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di musica dal vivo, fondata nel 1996 a Firenze.

Potrà così continuare l’attività che gli ha permesso in questi anni di ottenere importanti risultati per il settore, facendo di Assomusica un riferimento imprescindibile per istituzioni, media e addetti ai lavori.

In occasione della conferma a Presidente di Vincenzo Spera, è stato rieletto anche il nuovo Consiglio Direttivo composto da Paolo De Biasi, Fulvio De Rosa, Gomez Paloma Giuseppe, Ilaria Gradella, Giampaolo Grotta e Carlo Parodi.

«La fiducia rinnovata al Consiglio Direttivo e a me costituisce un grande motivo di orgoglio e felicità» ha commentato Vincenzo Spera. «Questa conferma mi investe ovviamente di maggiore responsabilità e di un impegno ancora più forte, vista anche la crisi che attraversa e che continuerà ad attraversare il nostro settore, probabilmente per un periodo ancora lungo. Mi auguro che l’unità e le sinergie che si sono create in questi ultimi mesi ci portino a maggiori consolidamenti e alla consapevolezza che dobbiamo tenere insieme tutta la filiera senza lasciare indietro nessuno».