Viabilità, via Fillak riaperta al transito veicolare: terminati lavori ripristino cavo alta tensione

Genova. Sono terminati questa mattina i lavori di ripristino del cavo dell’alta tensione che nei giorni scorsi era stato danneggiato da una gru durante i lavori al cantiere del nuovo ponte.

Le operazioni di questa mattina avevano reso necessaria la chiusura al traffico di via Fillak, con conseguenti disagi per la cittadinanza, seppure limitati dall’orario domenicale: come previsto l’intervento si è concluso entro le 13, e con una mezzora di anticipo la strada è stata riaperta al traffico.

La comunicazione arriva direttamente dagli agenti della polizia locale che per tutta la mattina hanno presidiato la zona, garantendo la viabilità alternativa.