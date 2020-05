Genova Nuova mattinata di passione per gli automobilisti in transito sulle autostrade genovesi, interessate, come è noto, da numerosi cantieri, chiusure e scambi di carreggiata.

Sulla A7 si segnalano diversi chilometri di coda, almeno 4, in direzione del casello di Genova Ovest: i rallentamenti iniziano dallo svincolo, direzione Genova, tra la A12 e la A7, e proseguono fino alla barriera.

Rallentamenti anche sulla A26, dove si viaggia a corsia unica per svariati chilometri a causa degli scambi di carreggiata resisi necessari per gli interventi in galleria.