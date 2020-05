Genova. Doveva riaprire alle ore 6, ma l’attività di verifica nei tratti in galleria ha fatto emergere criticità, imponendo un ulteriore periodo di chiusura per permettere ai tecnici altri approfondimenti.

Questo il risveglio per gli automobilisti diretti a Genova o che da Genova devono muoversi: il casello di Genova Est è chiuso in entrambe le direzioni, ed è quindi interdetto l’accesso all’autostrada da Staglieno, mentre il traffico in uscita è deviato o a Genova Ovest o a Genova Nervi.

Autostrade per l’Italia segnala che si tratta di ispezioni alla Galleria Campursone II, una dello svincolo, e dovrebbe riaprire entro la giornata di domani. Sul sito si segnala la chiusura del casello “fino alle 12 del 23 maggio per lavori” Pesanti i disagi per la circolazione sia urbana che autostradale, con code segnalate in entrambe le direzioni, soprattutto in A7 per uscire a Genova Ovest.