Viabilità, albero crolla in strada per la pioggia: statale Fontanabuona interrotta

Genova. La strada statale 225 “della Fontanabuona” è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza del comune di San Colombano Certenoli, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata.

Sul posto l’intervento dei tecnici di Anas per ridurre l’albero e poi rimuoverlo dalla sede stradale. Non si registrano feriti per questo epidosio.

Il traffico leggero in direzione Gattorna è temporaneamente indirizzato sulla provinciale 32 con prosecuzione su Corso Europa, Via Pian Casale e rientro sulla statale al km 12,200. Percorso inverso per la viabilità in direzione Carasco.