Via San Luca: denunciato per stalking l’uomo che ha minacciato la titolare di un locale

Genova. E’ stato identificato e denunciato dai carabinieri della stazione della Maddalena agli ordini del comandante Giuseppe Cotugno l’uomo che ha minacciato e perseguitato per giorni la titolare di un locale di via San Luca.

I carabinieri avevano raccolto la denuncia della vittima, che aveva raccontato come in seguito al lockdown e al tentativo di riaprire la sera per confezionare alcuni pasti da asporto fosse stata minacciata fin dentro al suo negozio.

L’uomo, un giovane di nazionalità ghanese è accusato di atti persecutori. Per lui il gip di Genova ha disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento al locale di proprietà della vittima: non potrà avvicinarsi a meno di 150 metri, in caso contrario rischia l’arresto.