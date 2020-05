Valpolcevera, riaperta a doppio senso di marcia via Perlasca

Genova. Dal pomeriggio di oggi è di nuovo completamente percorribile via Perlasca. La strada era stata chiusa al transito veicolare per le opere di cantierizzazione del nuovo viadotto.

Si tratta di uno degli assi di collegamento principali della Valpolcevera che potrà dunque essere utilizzata nel doppio senso di circolazione, con segnaletica orizzontale provvisoria). È stato stabilito il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità consentito sarà di 30 chilometri orari.

I veicoli che percorrono via Perlasca, in direzione mare, all’intersezione con via Raffaele Pieragostini (disciplinata da semaforo) potranno svoltare in direzione levante e ponente. In via Argine Polcevera inoltre è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza e di svoltare a destra all’intersezione con via Perlasca.

La strada, dopo un breve periodo di apertura parziale a senso unico alternato, era rimasta chiusa dall’inizio dei lavori di costruzione del nuovo viadotto. Ora l’importante arteria torna a collegare Rivarolo con la Fiumara permettendo di decongestionare il traffico di tutta una porzione di città che in questi mesi aveva dovuto sopportare disagi e percorsi alternativi.