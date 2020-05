Val Bisagno, ancora in corso le ricerche di Andrea Calabrese: in arrivo i droni

Genova. Ancora in corso le ricerche nella zona di Sant’Eusebio e Quezzi in Val Bisagno per trovare Andrea Calabrese, 48 anni, ex guardia giurata. L’uomo abitava in via Canevari a Marassi.

Il 48enne è scomparso lunedì mattina dopo aver lasciato un videomessaggio alla figlia dicendo che voleva allontanarsi da tutto e tutti.

L’auto è stata ritrovata un paio di giorni fa in zona Ponte Carrega in ValBisagno: da allora – dopo che la famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri – le ricerche si sono concentrate sulle alture.

L’uomo era disoccupato e stava attraversando un periodo di fragilità. Sul posto anche questa mattina, a perlustrare boschi e sentieri centimetro per centimetro ci sono i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

A breve in supporto sono in arrivo anche i droni.