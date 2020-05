Uomo precipita da una finestra nel cortile di un supermercato, morto sul colpo

Rapallo. Tragedia ieri sera intorno alle 20.30 in via San Filippo Neri nel centro di Rapallo. Un uomo è precipitato da una finestra e ha perso la vita dopo essersi schiantato nel cortile interno di un supermercato che in quel momento era già chiuso.

Inutili i tentativi di salvarlo da parte degli operatori del 118. L’uomo, che aveva poco più di sessant’anni, sarebbe morto praticamente sul colpo. Insieme ai sanitari sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Si ipotizza un gesto volontario, ma alla polizia spetterà il compito di fare piena luce con indagini più approfondite