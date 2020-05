Uomo nudo in giro per il centro storico di Genova, 10mila euro di multa

Genova. Un furto aggravato ai dipendenti del Carrefour di corso Firenze il 30 aprile, lo scippo di un cellulare a una signora in via Garibaldi il 7 maggio. E ancora: un esibizionista che si mostrava nudo ai passanti del centro storico.

Sono alcune delle situazioni nelle quali è intervenuto il nucleo reati predatori della polizia locale in collaborazione con il nucleo centro storico. Un lavoro di collaborazione che ha portato ad assicurare alla giustizia gli esecutori dei due reati e, grazie ad appostamenti in borghese e indagini durate due giorni, è stato segnalato e sanzionato per un importo di 10 mila euro l’uomo che si mostrava nudo ai passanti, mentre la refurtiva è stata restituita ai proprietari: chiavi ed effetti personali ai dipendenti e parte dei generi alimentari al direttore del supermercato.

“Si tratta di operazioni che testimoniano il grande impegno della polizia locale – afferma l’assessore alla sicurezza Stefano Garassino – che pur impegnata nei controlli per il contenimento dell’emergenza covid non ha mai allentato la sorveglianza del territorio. Anzi, proprio in questo momento così difficile sentiamo ancora di più l’impegno per la sicurezza dei cittadini”.