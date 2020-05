Una petizione per aiutare Meike a realizzare il suo sogno

Genova. È bello sognare, ma a volte è ancora meglio se i sogni si trasformano in realtà. Questo è un sogno di quelli tosti ma, qualche speranza di vederlo realizzato c’è.

Andando con ordine: intanto, ci sarà o meno lo spettacolo di capodanno quest’anno a Genova? Per ora, vista l’emergenza Covid ancora in atto, è difficile stabilirlo, se però dovesse esserci esiste un candidato che si è proposto di far parte della rosa dei presentatori: è un personaggio molto noto a Genova, un blogger di origine cinese onnipresente ad eventi e manifestazioni in città anche se, ora lo si può vedere solo durante le sue dirette sui social.

Si tratta di Meike Ye. Il suo sogno appunto è quello di salire su quel palco in piazza De Ferrari la notte tra il 31 dicembre 2020 ed il primo gennaio 2021 e per cercare di realizzarlo sta facendo le cose sul serio, promuovendo ad esempio una petizione (qui il link per accedervi sotto l’articolo) e inviando la sua richiesta a tutte le istituzioni preposte all’organizzazione. Le doti di intrattenitore non gli mancano di certo, inoltre è un bravo poeta e uno showman di tutto rispetto.