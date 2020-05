Genova. Dopo 14 anni di incarico, il cardinale Angelo Bagnasco lascia l’incarico di arcivescovo della curia di Genova. Al suo posto, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe il frate Marco Tasca, padovano, generale dei frati conventuali.

La notizia è trapelata questa mattina dagli ambienti ecclesiastici genovesi, fino ad una conferma indiretta con l’arrivo della convocazione della stampa per una “importante annuncio” da parte del cardinale Angelo Bagnasco, che si terrà oggi a mezzogiorno.

Un fulmine a ciel sereno? Quasi, o per lo meno, non del tutto: la successione alla guida pastorale della città era nell’aria, con la proroga dell’incarico di Bagnasco “in scadenza”. La scelta del “francescano” arriva in un periodo di profondo rinnovamento della Chiesa Cattolica voluto da Papa Francesco, ed era stata in qualche modo richiesta da una parte della comunità dei fedeli genovesi, che a febbraio avevano lanciato una petizione per trovare una figura “di cambiamento”.

Marco Tasca è nato a Sant’Angelo di Piove di Sacco, provincia di Belluno, il 9 giugno 1957. Ha fatto il noviziato alla Basilica di Sant’Antonio a Padova nel 1977, e preso i voti nel 1981. Tra il 1977 e il 1982 ha frequentato l’Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore a Padova, dove ha conseguito il baccellierato in teologia.

E’ stato poi a Roma dal 1982, presso il Collegio Internazionale “Seraphicum” del proprio ordine, frequentando i corsi dell’Università Pontificia Salesiana. Ordinato sacerdote nel 1983 nella sua parrocchia di origine, a Sant’Angelo di Piove. Nel 1986 ha ottenuto la licenza in teologia pastorale. Il 29 gennaio 2013 il 200º capitolo dell’ordine dei frati conventuali lo ha eletto ministro generale per sei anni, fino alla scadenza del mandato, il 25 maggio 2019.

L’annuncio ufficiale sarà dato questa mattina alle ore 12 presso nel Salone dell’Episcopio dallo stesso Angelo Bagnasco, che diventerà quindi vescovo emerito di Genova.