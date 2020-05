Toti sulle autostrade liguri: “Tanti cantieri, pochi operai, serve serietà per gestire un bene pubblico”

Genova. “Autostrada da La Spezia verso Genova: decine di lavori, non c’è una sola galleria aperta a due corsie”. Lo rileva il governatore ligure Giovanni Toti in rientro a Genova questa mattina.

“Tanti cantieri, pochi sparuti operai! Per ridurre il tempo lì si dovrebbe lavorare 24 ore su 24, con centinaia di persone, compresi sabato e domenica – dice il presidente della Regione Liguria in un post su facebook – Abbiamo perso tre mesi mentre il Paese era chiuso e ora che deve ripartire si ritrova in coda?? Non scherziamo! Se si vuole gestire un bene degli italiani serve serietà”.

Toti ha annunciato che in settimana “convocherò tutti i concessionari ed esigo un piano serio di lavoro che non affossi la Liguria. E il Governo? Sveglia, son due anni che litigate sul da farsi:decidere, prego. Per ora solo chiacchiere e cantieri fermi”