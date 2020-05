Termoscanner e “sensi unici”, palazzo Ducale riapre al pubblico con gli ultimi giorni di Banksy

Genova. Quindici visitatori alla volta, termoscanner di ultima generazione, disinfettante all’ingresso e poi un percorso costruito per dare l’esatta misura delle distanze da tenere mantenendo le pause ideali per poter apprezzare le opere d’arte. Palazzo Ducale ha riaperto i battenti prolungando di una settimana la mostra dedicata a Banksy. “Per noi questa è una giornata di orgoglio – spiega Serena Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale – e siamo felici di essere riusciti a offrire, in tempi così brevi, un prodotto culturale alla città. Abbiamo dovuto fare tante cose ma ne valeva la pena per permettere, dopo tanto virtuale, di riavvicinarsi all’arte”.

“Abbiamo messo in atto tutte le procedure Covid – prosegue – mettendo in campo le ultime tecnologie per misurare la febbre e per i biglietti, e abbiamo rimodulato il percorso, secondo soste che permettono sicurezza e e fruibilità. Siamo contentissimi perché riapriamo dopo due mesi in cui la cultura era distante. Certo, abbiamo la possibilità di ospitare solo 60 persone ogni ora, ma è un buon segno di rinascita, che ci ripaga delle tante fatiche”.

La prima visitatrice, arrivata con 30 minuti di anticipo sull’apertura è stata Sabrina, che aveva perso la mostra di Banksy e che appena saputo della riapertura ha scelto di recuperare. Mascherina sul volto ha potuto sperimentare le nuove misure messe in atto da Palazzo Ducale per la sicurezza dei visitatori. “Temevo di avere perso l’occasione di visitare la mostra ma quanto ho letto che sarebbe riaperta mi sono precipitata subito. Anche perché una settimana passa velocemente. Le mie passioni sono mostra musei e concerti, e quindi mi avevano levato praticamente tutto. Adesso di ritorna a vedere le cose dal vero, che sono imparagonabili”.