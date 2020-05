Genova. Qualche minuto di attesa in più al mattino, tutto sostanzialmente liscio al pomeriggio. Mentre nei negozi di altre città come Roma, Milano, Napoli e Bari si sono viste code interminabili, a Genova, la riapertura del punto vendita Ikea di Campi, oggi, lunedì 18 maggio, non ha fatto registrare particolari disagi.

Parcheggi pieni, negozio altrettanto, casse tutte operative, chiusi solo il self service e il bar-ristorante (oltre all’area gioco per bambini) mentre il fast food è attivo, ma solo per asporto. La grande novità, tuttavia, tra le misure anti-Covid per questa fase 3 è la misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso dalle porte girevoli (sopra i 37,5 gradi non si entra).

Un’operazione effettuata con grande rapidità e che crea solo pochi minuti di fila, anche se nei momenti di maggiore afflusso – e questo potrebbe avvenire nel fine settimana – l’attesa potrebbe aumentare in modo esponenziale. Gli orari del negozio saranno dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Le persone disabili e le donne in stato di gravidanza hanno la precedenza.

Altra novità: gli ingressi sono comunque contingentati, nel negozio non saranno ammesse più di un tot di persone per garantire il distanziamento, le mascherine saranno ovviamente obbligatorie, i clienti saranno forniti di guanti e saranno presenti dispenser per l’igiene delle mani in diverse zone del negozio.

Niente borsa gialla, però. La sportina in plastica utilizzabile all’interno del negozio non sarà messa a disposizione per motivi di igiene. Saranno in vendita quelle blu oppure ognuno dovrà portare la propria borsa da casa. All’interno del negozio una voce al megafono tiene i clienti costantemente informati sulle misure di sicurezza adottate.