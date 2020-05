Taxi, da Gexi sconto del 20% sulle corse prenotate per agevolare i cittadini nella fase 2

Genova. Una delle cooperative di tassisti genovesi, Gexi, lancia una promozione speciale in vista della fase 2. Dal 4 maggio per chi prenoterà con almeno un’ora di anticipo è garantito uno sconto del 20%.

Per farlo si potrà utilizzare la app InTaxiApp oppure inviare una mail a prenotazioni@gexi.it. Anche per viaggiare in taxi ci saranno alcune regole: non è possibile occupare il posto vicino al conducente, nelle vetture ordinarie, è possibile trasportare un massimo di 2 passeggeri, nelle vetture con più di 6 posti è possibile trasportare 4 passeggeri (2 per fila), il conducente ed i trasportati, dovranno indossare i dispositivi individuali di sicurezza.

Tutti i taxi sono sanificati e mettono a disposizione un gel disinfettante alcolico; tutti gli autisti indossano guanti e mascherine.

“Siamo pronti a ripartire per aiutare i genovesi a spostarsi in sicurezza, questa sarà la nostra assoluta priorità” -spiega Simone Gambaro, Presidente di Gexi- “Vogliamo garantire la massima sicurezza sia ai nostri autisti che ai cittadini, stiamo investendo molto su questo aspetto. La promozione al momento riguarda unicamente le prenotazioni ricevute con almeno 1 ora di anticipo, questo ci permetterà di organizzarci per inviare sempre una vettura in grado di garantire gli standard sanitari che ci siamo imposti, sarà comunque possibile chiamare anche in tempo reale.”