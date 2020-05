Stasera il nuovo ponte di Genova si illumina di rosso per la giornata internazionale della Croce Rossa

Genova. Stasera i piloni del nuovo ponte di Genova saranno illuminati tutti di rosso per celebrare la giornata internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. È l’iniziativa della Croce Rossa Italiana in collaborazione con Salini Impregilo, che insieme a Fincantieri sta ricostruendo il viadotto sul Polcevera, per onorare la ricorrenza in un luogo che per molti italiani è diventato simbolo della speranza e della rinascita.

La giornata ricade nell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, l’8 maggio 1828. “Per noi questa data è sempre importante, ma durante questa emergenza è tutto molto più amplificato e difficile. Lo stiamo vivendo sulla nostra pelle e non è facile, al di là della paura”, racconta Cristiana Pepino che supporta la struttura di comunicazione della Croce Rossa ligure.

In tutta la regione sono circa 8mila i volontari impegnati e solo a Genova si contano 161 volontari temporanei, reclutati proprio per l’emergenza. Oltre al servizio sanitario con le proprie ambulanze, la Croce Rossa si occupa delle consegne di farmaci e spesa a domicilio, ma ha organizzato anche i trasporti eccezionali per le mascherine che la Regione ha fatto arriva in Liguria.

Finora i piloni del nuovo ponte erano stati illuminati con i colori della bandiera italiana alla vigilia del 28 aprile, quando era stato portato in quota l’ultimo impalcato. La Croce Rossa è stata inoltre uno dei corpi di soccorso impegnati nelle ore successive al crollo di Ponte Morandi il 14 agosto 2018.