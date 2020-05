Staglieno, guasto rete idrica in via Bobbio: mezzo quartiere senz’acqua fino a sera

Genova. A causa di un guasto alla rete idrica, mezzo quartiere di Staglieno è senz’acqua, con il servizio che riprenderà solo in serata.

A comunicarlo la stessa Iren, che sta intervenendo sulle tubature di via Bobbio: il guasto si è verificato nei pressi dell’incrocio con via Montaldo, e interessa tutte le abitazioni e negozi fino all’altezza del civico numero 4 di via Piacenza.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, se non ci saranno intoppi, la distribuzione dell’acqua riprenderà in serata.