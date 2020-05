Genova. Non è chiaro quello che succederà nelle prossime settimane, con diverse variabili purtroppo non facilmente governabili; mentre i giorni corrono, si avvicina la stagione balneare, ad oggi con più incognite che mai.

In attesa di avere notizie, però, la preparazione delle spiagge non di ferma, neanche quelle pubbliche e libere, come quella di Sturla, per la quale è iniziata la riprofilatura stagionale.

Foto 2 di 2



L’intervento, come di consueto, è stato portato avanti dai tecnici di Aster, che con le ruspe hanno ridistribuito sabbia e ciottolato sulla linea del bagnasciuga, senza introdurre nuovo materiale. Nel caso arrivasse in tempo la attesa “Fase 3” la spiaggia di Sturla è pronta ad accogliere i genovesi.