Spiagge per pochi? La rivincita delle scogliere: ecco 10 posti per andare al mare a Genova senza code

Genova. C’è chi li ama e chi li odia. Qualcuno li ritiene perfetti per godersi l’acqua pulita, il sapore del sale, la bellezza del mare senza fronzoli. Altri li trovano semplicemente scomodi e pericolosi. Fatto sta che, in tempi di coronavirus, gli scogli saranno un’alternativa più che valida alle spiagge, sottoposte a pesanti restrizioni anche fuori dagli stabilimenti balneari.

E così stendere un asciugamano sulla nuda roccia e affrontare un po’ di leppego (non pensiamo di doverlo tradurre) prima e dopo il bagno potrebbe diventare una scelta obbligata quando i posti sulla sabbia saranno terminati. Sulle scogliere non saranno certo ammessi assembramenti, ma a differenza delle spiagge libere non ci sarà il numero chiuso e nemmeno personale fisso a presidiare gli accessi. Il Comune di Genova ha annunciato controlli “dinamici”, cioè agenti e volontari che pattuglieranno la costa avanti e indietro e interverranno per mandare via i bagnanti solo quando le distanze non saranno rispettate, e lo stesso varrà per le spiaggette più piccole.

Già in questi giorni, mentre vengono allestite le spiagge, tanti giovani si rifugiano nei posti più disagevoli pur di non rinunciare al sole, alla compagnia e ai primi tuffi di stagione. Per chi non fosse pratico ma volesse comunque avere un posto garantito (o quasi) per andare al mare quando ci sarà il tutto esaurito, abbiamo pensato di segnalare le scogliere meno pericolose, dotate di un accesso indipendente dalle spiagge, all’interno del comune di Genova. Ovviamente ce ne sono molte altre, sia in città sia in riviera: se le conoscete, meglio per voi.

1. Capo Santa Chiara

Il modo migliore per accedere a questa scogliera è da Vernazzola. Anziché entrare in spiaggia – dove ci sarà ovviamente un presidio per evitare il sovraffollamento – bisogna proseguire su via Argonauti in direzione del molo. Costeggiando le case si arriva alla foce del rio Vernazza, da qui il camminamento procede lungo gli scogli. I più avventurosi possono trovare anche piccole baie e calette che di solito sono poco frequentate. Esiste anche un altro accesso, dalla creusa denominata via Flavia, ma al momento è interdetto perché conduce a uno spazio gestito in concessione.

2. Stele di Quarto

In via V Maggio, all’altezza della stele commemorativa della partenza dei Mille, c’è una comoda scalinata che porta a un ampio scoglio dove è possibile prendere il sole e fare il bagno. Anche in questo caso, con la dovuta attenzione, ci si può spingere verso Ponente per conquistare i banchi rocciosi sotto il muraglione stradale.

3. Monumento di Quarto

È forse la scogliera più nota di Genova. Da piazzale Crispi, in corrispondenza della statua che ricorda l’impresa di Garibaldi, si scende agilmente verso il mare e si raggiunge una delle mete più ambite dai giovani genovesi. Questa, tuttavia, è una delle aree che presenteranno il rischio maggiore di assembramenti. Se si vogliono evitare problemi, meglio virare su alternative meno popolari.

4. Capo San Rocco

A Levante della spiaggia di Priaruggia, piuttosto piccola e quindi proibitiva, ci sono gli scogli di capo San Rocco, accessibili con una scaletta da via Quarto, nel punto in cui la strada torna a salire. Per chi si accontenta ci sono anche i blocchi del “pennello” che ripara l’insenatura dai flutti. Per chi vuole godersi il mare aperto, invece, ci sono altri scogli proprio sotto il terrazzo che domina il piccolo promontorio.

5. Via Quinto

Poco prima del ristorante “7 Nasi” si trova un piazzale adibito a parcheggio. Da qui una scala porta a una piattaforma di cemento accanto ai bagni Cica che rappresenta un facile accesso agli scogli e al mare generalmente pulito. Non è di certo l’alternativa più bella dal punto di vista estetico, ma è probabilmente una di quelle più comode senza rischiare di fare i conti con la calca.

6. Molo di Quinto

Dai giardini di piazzale Rusca si dipanano mille scalette che conducono allo “spiaggione” (scordatevi di trovare posto se non arrivate all’alba) e ad altre calette che saranno comunque a rischio assembramento. Una possibile alternativa, già praticata dai ragazzi, è piazzarsi sul muraglione che si protende verso il mare, da molti usato per fare i tuffi. Con un po’ di attenzione è anche possibile scendere sugli scogli. Non la migliore delle opzioni, ma se siete già in zona ed è tutto pieno, è un’ipotesi da considerare.

7. Molo di Nervi

Entrando nel porticciolo da cui parte la celeberrima passeggiata Anita Garibaldi è possibile camminare sulla massicciata che chiude l’insenatura. Da qui si accede a un’ampia scogliera adatta per prendere il sole e fare il bagno. Non bellissima, ma funzionale e comunque lambita da acqua molto più pulita di quella salmastra alla foce del torrente.

8. Passeggiata di Nervi

Se diciamo “scogli a Genova” non possiamo non pensare a questo angolo di paradiso dove l’acqua è sempre un po’ più blu. A parte la poesia, sono diversi i punti di libero accesso al mare dalla Anita Garibaldi, ma bisogna anche tenere presente che questa sarà probabilmente una delle zone più presidiate vista la sua notorietà.

9. Villa Luxoro

Pochi conoscono questo parco all’estremità orientale del comune di Genova. Per accedere bisogna percorrere via Oberdan e andare verso Capolungo. Poco prima che la strada si ricongiunga all’Aurelia alta si trova l’ingresso della villa. Scendendo verso il mare, una scaletta conduce a una scogliera molto tranquilla. Attenzione perché, nelle giornate di mare mosso, questo punto può essere molto pericoloso non essendo riparato.

10. Vesima

Dalla stazione ferroviaria, prima della galleria che termina davanti alla spiaggia per cani, parte una lunga scogliera artificiale. Non è molto comoda ma va benissimo se si cerca un luogo poco affollato dove fare il bagno nell’acqua pulita e potersi asciugare al sole. L’accesso non è granché agile (in sostanza è necessario scavalcare il guard-rail in Aurelia) ma non ci sono grossi impedimenti