Spaccio in centro storico, inseguimento nei vicoli di Prè per arrestare un pusher di 22 anni

Genova. La polizia di Genova ha arrestato ieri, durante un’attività di controllo, un 22enne di nazionalità senegalese che spacciava droga in centro storico nella zona di via Prè.

Gli agenti, che presidiavano l’area con tre pattuglie, hanno notato due persone darsi alla fuga in vico Gallo verso via Gramsci. Uno dei due è stato bloccato dalla polizia, l’altro è fuggito facendo perdere le sue tracce. Giunto in Darsena il pusher, inseguito dai poliziotti, è risalito in via di Pré per rifugiarsi in un negozio di alimentari gestito da suoi connazionali e ha provato a chiudersi in bagno disfandosi di alcuni ovuli.

Dopo una breve colluttazione, gli agenti sono riusciti a fermarlo e hanno recuperato gli involucri bloccati nel sifone del lavandino del bagno. Il senegalese è stato accompagnato in Questura dove è stato trovato in possesso di 195 euro, 1,48 grammi di oppiacei, 2,22 di cocaina base e 0,50 di cocaina. L’uomo è stato arrestato.